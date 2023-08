Plajlar Sahil Güvenlik ekiplerine emanet

1480 kilometre kıyı şeridi uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyıya sahip Muğla'da binlerce irili ufaklı koy bulunuyor. Büyük koylarda yüzen vatandaşların can güvenliği için cankurtaran bulunurken, birçok küçük koyda bulunmuyor. Koylara gelen vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanında boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ekipler denetim gerçekleştiriyor. Plaj denetimleri çerçevesinde, Sahil Güvenlik Dalış ve Emniyet Timleri tarafından Muğla genelinde toplam 18 plaj denetlenirken, 6 bin 136 vatandaş ve 33 cankurtaran personel denizde can emniyeti ve boğulma olayları ile mücadele hakkında bilgilendirildi.