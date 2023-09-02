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Haberler Muğla Marmaris’te orman yangını

Marmaris’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karacasöğüt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İHA
Marmaris’te orman yangını

Muğla'da Gökova Körfezi içinde yer alan Karacasöğüt Mahallesinde ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Kara ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopter ve uçaklar kalkış yaptı.

Yangının çıkış nedeni belli olmazken, yanan sahaya karadan ulaşımın da zor olduğu öğrenildi. Yangının Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda çıktığı, yağış nedeniyle yıldırım sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Alınan bilgiye göre ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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