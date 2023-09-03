Yaklaşık iki yıl önce Bodrum'un "kültür ve sanat elçisi" ünvanı verilen Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, bakımevi personeliyle çalışmalar hakkında sohbet etti. Annesi trafik kazasında ölen yavru köpekleri seven Pekkan, gazetecilere, Bodrum'da daha yerleşik olarak çalışmalara destek olmak istediğini söyledi.

ONLAR OYUNCAK DEĞİL

Sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi çağrısında bulunan Pekkan, "Sokaktakileri de korumak lazım. Görmezden gelmek çok büyük vicdansızlık. Çocuklara da eğitim vermek lazım. Çünkü çocuklar onları oyuncak gözüyle görüyor, halbuki öyle değil. Onların da bir canı var, sevgi istiyor. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz? Hayır. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Eğer sahiplenilmiyorsa kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım." dedi. Ziyarette Pekkan'ın arkadaşı gazeteci Aynur Tartan, yavru köpek sahiplendi.