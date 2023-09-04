Ormanlık alanda tezgaha düşürüldü

Olay, geçen 24 Ağustos gecesi yaşandı. T.A. isimli vatandaş, tanıdığı bir şahıs tarafından aranarak Torba ile Gölköy arasındaki ormanlık bölgeye çağrıldı. Bölgeye giden T.A., burada tanımadığı şahısların saldırısına uğradı. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.Y. ve F.K. isimli 2 şüpheli, T.A.'ya silah doğrultup havaya ateş ederek korkuttu. Olayda T.A.'yı darp eden 2 şüpheli, daha sonra bir miktar parasını, cep telefonunu gasp etti. Ardından T.A.'nın da motosikletini alıp kayıplara karıştı.

İhbarın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 80 adet güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, soruşturmanın devamında şahısların bir motosiklet ve bir arabayla bölgeye geldiklerini, azmettirici oldukları öğrenilen şahısların araçla gelen M.Y. ve F.K.'ya plakasız motosiklet temin ettiklerini belirledi.

Olay sonrası Milas'a kaçan M.Y. ve F.K. ile olayı planlayarak azmettirdikleri iddia edilen M.A.Ö., S.İ., B.K. ve B.B.İ., Milas ve Bodrum'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Yapılan ev aramalarında bir adet namlu kısmı kesik pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden B.B.İ., adli kontrol kararı ile serbest kalırken diğer 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan müşteki T.A.'nın da savcılıkta şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.