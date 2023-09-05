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Haberler Muğla 23 kişi yaralanmıştı! Bodrum'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

23 kişi yaralanmıştı! Bodrum'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 kişinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, midibüsün kayarak dere yatağına düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

DHA
23 kişi yaralanmıştı! Bodrum’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada Milas'tan yola çıkan, araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki midibüs, Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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