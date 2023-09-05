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Haberler Muğla Beton direğe çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Beton direğe çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Meydana gelen kaza sonucu, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Beton direğe çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Muğla'nın Bodrum iklçesinde meydana gelen kaza sabah saatlerinde Güvercinlik Mahallesi'nde yaşandı. Milas'tan Bodrum istikametine gelen 52 ADK 367 plakalı otomobil, yoldan çıkarak beton direğe çarparak durdu. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Ekiplerce yapılan incelemede 28 yaşındaki sürücü Mert Gen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Mert Gen'in araçtan çıkarılan cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla bölgeden alınarak morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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