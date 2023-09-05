İngilizler deniz, kum ve güneşin yanında sağlık turizmine geliyor

Ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Jill Morris, dönem dönem belli bölgelerde belli kurumları ziyaret ederek bu bölgelere gelen İngiliz vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapmaları ve ayrılmaları, hem de yapılacak çalışmaları koordine etmek için görüşmeler sağladıklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifaden Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla hakkında Büyükelçi Jill Morris'e bilgi verdi. Vali Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsetti.

Muğla'nın huzurlu ve güvenli ve misafirperver bir şehir olduğunu dile getiren Vali İdris Akbıyık, "Tüm birimlerimizle Muğla'yı ziyaret eden misafirlerimizin huzuru ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Özellikle İngiliz turistler ilimize ilgi gösteriyorlar. İlimizi ziyaret eden yabancı turistlerin neredeyse yarısı İngiliz turistlerden oluşuyor. İlimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin ilimizden memnun ayrılmaları ve tekrar tekrar ilimizi ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Daha fazla İngiliz turisti ilimizde görmek istiyoruz. İlimizde İngiliz ve diğer yabancı misafirlere hitap edecek çok fazla seçenek bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında bu yıl önceki yıllara göre yüzde 20'lik bir artışın söz konusu olduğunu belirten Büyükelçi Jill Morris, İngiliz turistlerin Muğla'ya özel ilgi gösterdiklerini ve Muğla'dan memnun bir şekilde ayrıldıklarını bundan dolayı da sonraki yıllarda tekrar Muğla'ya geldiklerini ifade ederek, vatandaşlarına güvenli bir ortam sağladıkları için Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti.

Sağlık turizmi konusunda da İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Büyükelçi Jill Morris, sunulan kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediklerini, iki ülke bakanlıkları arasında görüşmelerin olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ekonomik ve sosyal açıdan son derece iyi ilişkiler olduğunu ifade eden Vali İdris Akbıyık, "Ülkemizde ve Muğla'da sağlık turizmi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın ildeki temsilcileri olarak sağlık turizmi konusunda bizlerde gerekli çalışmaları yapmaya hazırız" dedi.