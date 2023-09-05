Marmaris’te sağanağın ardından turistleri çarşıya akın etti

Dünyanın ve ülkemizin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te öğlen saatlerine kadar etkisini gösteren sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Serin ve güneşli havayı fırsat bilen turistler kapalı çarşı ve yat limanında alışveriş yaparak günlerini değerlendirdi.

Sabah saatlerinde sağanak yağışın etkisi ile su basan kapalı çarşı esnafı daha önce tamir için dilekçe verdiklerini ve yetkililerden su baskınlarına karşı önlemlerin arttırılmasını istediğini belirtirken hızlıca toparlanıp gelen müşterilere hizmet vermeye başladılar.

Marmaris ilçe merkezindeki kapalı çarşıda gezen İngiliz turist Rob Harley '' İngiltere'den tatile geldik, burada otelde kalıyoruz, yağmur yağınca çarşıya çıkmak istedik burası da üstü kapalı olduğu için gezip alışveriş yapmaya geldik '' dedi.

Kapalı Çarşı esnaflarından Uğur Dalgıç '' Evet yağmurun ardından turistler alışveriş için buraya geldiler, hayalleri belki güneşlenip denize girmekti ama yağınca bizim işimize yaradı mutluyuz '' şeklinde konuştu.