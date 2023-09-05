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Haberler Muğla Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı. İş yerlerini korumaya çalışan esnaflar zor anlar yaşadı.

İHA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara hızını arttıran yağmur yağışı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili oldu.

Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, yağış sonrası su altında kaldı. Marmaris'te dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış devam ederken, ilçenin simgesi haline gelen kapalı çarşı her yağış sonrası yaşanan manzara yine yaşandı.

Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

Yağışlar gece boyunca devam ederken, Kapalı çarşının içini ve bazı dükkanları su bastı.

Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

İş yerlerini su basan esnaflar zor anlar yaşadı.

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