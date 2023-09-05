Marmaris’te zor anlar! Sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, yağış sonrası su altında kaldı. Marmaris'te dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış devam ederken, ilçenin simgesi haline gelen kapalı çarşı her yağış sonrası yaşanan manzara yine yaşandı.