Muğla’da kuyumcudan döviz çalan turist yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 01 Eylül Cuma günü Ortaca'da meydana gelen olayda, ilçede bulunan bir kuyumcuya gelen bir kişi, döviz bozdurmak istediğini belirtti. Zanlı bu sırada el çabukluğu ile 1400 doları çaldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 52 yaşındaki Bulgaristan uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahsın, ilçeleri gezerek kuyumculardan Dolar ve Euro bozdurma bahanesi ile girdiği ve el çabukluğu para çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.