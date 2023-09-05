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Haberler Muğla Muğla'da yıldırımlar 36 yerde yangına neden oldu

Muğla'da yıldırımlar 36 yerde yangına neden oldu

Muğla'da dün yıldırım isabet eden 36 noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

AA
Muğla’da yıldırımlar 36 yerde yangına neden oldu

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı. Yıldırım isabet eden 36 bölgede orman yangını çıktı.

Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, karadan ulaşımın olmadığı, sahile yakın bölgelerde ise deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale gerçekleşti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün uzun yıllar ortalamasına göre orman yangınlarının yüzde 30'u yıldırım kaynaklı çıkıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanın kahramanları 36 yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü. Ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.

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