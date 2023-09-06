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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kaza, Emin Anter Bulvarı'nda yaşandı. Bodrum istikametine gelen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, su kanalına girdi ardından kanal üzerindeki küçük köprüye çarptı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ergün Geçgel ve Kaan S. isimli yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulanslara alındı, ardından hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki Ergün Geçgel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçgel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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