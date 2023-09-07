Bodrum’da kamyonet su kanalına çarptı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet su kanalına çarptı, bir yolcu hayatını kaybetti. Kaan C'nin kullandığı kamyonet, Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetin sürücüsü ile yolcu Ergün Geçgel (50) yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Geçgel müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen aracın sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.