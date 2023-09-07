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Haberler Muğla Bodrum’da kamyonet su kanalına çarptı

Bodrum’da kamyonet su kanalına çarptı

OSMAN AKÇA
Bodrum’da kamyonet su kanalına çarptı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet su kanalına çarptı, bir yolcu hayatını kaybetti. Kaan C'nin kullandığı kamyonet, Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetin sürücüsü ile yolcu Ergün Geçgel (50) yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Geçgel müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen aracın sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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