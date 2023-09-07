Yıldırım düşünce kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesindeyken, 20 metre yakınına yıldırım düştü. Yıldırımın şiddetinden korkan kadın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Kultak Köyü'nde evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Gülay Musluk, geçen pazartesi sabah saatlerinde evinin bahçesindeyken, yakınına yıldırım düştü. Korkudan fenalaşan kadın kalp krizi geçirdi.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Milas'ta 20 metre yakınına yıldırım isabet eden yaşlı kadın, kalp krizi geçirdi. Çevredekiler hemen ambulansı aradı. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Musluk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Musluk, köyünde toprağa verildi.