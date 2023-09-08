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Haberler Muğla Muğla'da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, yardım istedikleri Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Öte yandan başka bir olayda lastik bottlaki 37 düzensiz göçmen de yakalandı.

İHA
Muğla’da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Adadaki toplam 36 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, Karaada'ya Yunan adası zannederek çıktıkları sanılıyor.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 73 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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