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Haberler Muğla Muğla'da çeşit çeşit taze balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Muğla'da çeşit çeşit taze balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki pazar tezgahlarında çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balıkların kilosu 70 liradan başlıyor.

İHA
Muğla’da çeşit çeşit taze balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte Muğla'da balık tezgahları da çeşitlendi. Yaz döneminde pazar tezgahlarında bulunan balık çeşitlerinden daha fazla balıkların geldiğini ve fiyatlarda değişiklik yaşanmadığı belirtildi.

Muğla'da balıkçılık yapan Niyazi Çınar" Balıklar bu sene biraz daha bol olacak gibi görünüyor. Vatandaşların balıklara karşı yoğun ilgisi var. Balık fiyatlarımız 70 liradan 80 liradan başlıyor her bütçeye göre balıklarımız var "dedi. Pazara balık almaya gelen Erhan Ayhan ise "Balık sezonu açıldı ama fiyatlarda çok bir düşüş yok yazlık fiyatlarla hemen hemen aynı sadece çeşit artmış biraz daha fazla. Ama fiyatlar baya yüksek" diye konuştu.

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