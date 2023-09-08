Muğla’da su faturaları vatandaşları isyan ettirdi

MUĞLA'DA yüksek tutarda gelen su faturası vatandaşların tepkisine neden oluyor. Su fiyatlarına bir de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık toplama ve taşıma bedeli eklenince faturalar iyice kabarıyor. Neredeyse yarısı çeşitli bedellerden oluşan su faturasını sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş duruma isyan etti. Vatandaşın faturasında içme suyu ücreti 348 lirayken, 174 lira atıksu ücreti, 39 lira çöp (katı atık) toplama ve taşıma bedeli, çevre temizlik vergisi, diğer kurumların hizmet bedelleri toplamı ve bakanlıklar adına alınan ücretlerde eklenerek fatura 614 liraya çıktı. Faturasını sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Sevgili büyükşehir belediyesi sana hakkımı helal etmiyorum. Varsa hakkım zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.