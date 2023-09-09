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Haberler Muğla Kadın katili sustu!

Kadın katili sustu!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kadının tutuklu kocası ilk kez hakim karşısına çıktı. 24 Ekim 2022’de Sevim Çet’in cesedi bulununca eşi Özgür Çet, öldürdüğünü söylemişti. Ama Çet, çıkarıldığı mahkemede konuşmadı.

ERDOĞAN CANKUŞ
Kadın katili sustu!

Muğla'da yaşayan 2 çocuk annesi Sevim Çet 23 Ağustos 2022'de kayboldu. Bunun üzerine eşi Özgür Çet de kayıp ihbarı yaptı. 2 ay sonra da eşinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili şüpheli olan Özgür Çet, gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Hakim karşısına çıkan Özgür Çet, savunmak yapmak istemedi. Sevim Çet'in annesi ise "Şikayetçiyim, ömür boyu hapis yatmalı" ifadelerini kullandı.

SÜRE VERİLMESİNİ İSTEDİ

Seydikemer ilçesinde Sevim Çet'in öldürülüp, ormana atılmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra cesedinin bulunmasıyla gerçekleşen cinayette katil zanlısı Özgür Çet, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; öldürülen Sevim Çet'in anne ve babası Emine Kaçar ile Mehmet Kaçar da katıldı. Eşi kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan kargo çalışanı Özgür Çet," Şimdi savunma yapmak istemiyorum. Savunma için süre verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM KIZIMIN SUÇU NEYDİ?"

Sevim Çet'in ormanda bulunması üzerine Özgür Çet'in "Sürekli videolar çekip paylaştığı için tartıştık, bıçakla öldürdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti. Savunma yapmak istemediğini söylediğinde acılı anne Emine Kaçar mahkemede isyan etti: "Şikayetçiyim. Ömür boyu hapis cezası yatsın. Çocuğumu öldürdü, cesedini çürüttü. Yüzümüze bakarak yalan söyledi. Kızımın suçu neydi de öldürdü? Cesedini neden sakladı?"

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