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Haberler Muğla Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ’cü yakalandı

Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ’cü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Yaklanan şahısların adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
Muğla’da yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ’cü yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca Fethiye ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen müşterek 'FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Göçmen Kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan operasyonlarda; Fethiye Körfezi Uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalandı. Ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı. Deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.

6 Eylül'de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada yine Fethiye Körfezi açıklarında uluslararası sularda yasadışı yollar ile ülkeden çıkış yapan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 27 FETÖ/PDY üyesi ile ilgili adli sürecin devam ettiği açıklandı.

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