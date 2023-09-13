Gençler ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İyilik Atölyesi Derneği, Kumbahçe sahilinde bulunan bir restoranda 1 gün boyunca çalıştı. Dernek üyeleri ve yönetimi çalışmaları karşılığındaki aldıkları parayı ihtiyaç sahiplerine iletti. İşletme ise bu durumu görünce kazançlarının bir kısmını dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Mekan sahibinin bu çalışma karşılığında derneğe yapacağı bağışla ihtiyaç sahibi hayatlara dokunaklarını belirttiler.