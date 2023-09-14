Teknede korkutan yangın

Turizm merkezi Fethiye'deki bir koyda teknede çıkan yangın, hava ve deniz araçlarıyla müdahale edilerek söndürüldü. Yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi Dalyan Koyu açıklarında bulunan bir teknede belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, hava araçları ile denizde görevli ekipler müdahale etmeye başladı. Teknede bulunan 5 kişiden 3'ü günübirlik tur teknesine, yaralanan 2 kişi ise ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen alanda da soğutma çalışması yapıldı.