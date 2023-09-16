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Haberler Muğla Telefon dolandırıcısı 4 şüpheli yakalandı

Telefon dolandırıcısı 4 şüpheli yakalandı

MURAT YALÇIN
Telefon dolandırıcısı 4 şüpheli yakalandı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, emekli öğretmen H.Ç'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Ekipler, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak" diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mağdur kadının şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat'ta olduğu belirlenen kişiler operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandılar.
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