Teyzeden şok iddia: Kendi kızını öldürmüş olabilir

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze'nin yatağında ölü bulunması ile ilgili tutuklanan anne ve babasının yargılandığı davanın ikinci duruşmasına teyzenin ifadesi damga vurdu.

Tutuklu annenin ablası Gülümser K, "Kız kardeşimin, kızını öldürdüğünü düşünüyorum. Gelinimiz Nazlı ile telefonda konuştuğumda kıskançlıktan kaynaklı cinayet işlendiğini söyledi" şeklinde konuştu.

BABASINDAN DA ŞÜPHELENDİ

Kadın teknisyen mahkemede verdiği ifadede, "Vakaya gittiğimizde bizi amcası karşıladı. Gamze'nin içeride olduğu odanın kapısı kilitliydi ve kapıyı anne Turcen Sakallığlu anahtarla açtı. Olay yeri bozulmuştu. Annesi kızını 'yüzüstü buldum' demişti ancak Gamze sırt üstü duruyordu. Gamze'nin göğüs bölgesinde morluk vardı" ifadelerini kullandı.

Turcen Sakallığlu'nun ablası Gülümser K. şöyle söyledi: "Kız kardeşimin, kızını öldürdüğünü düşünüyorum. Nazlı eve sürekli bir erkeğin girip çıktığını söyledi. Ağabeyim, bir düğünde Gamze'yi annesinin dövdüğünü ve babasının sürüklediğini söylemiş. Ben daha sonra babasından da şüphelendim." Öte yandan mahkeme heyeti, anne Turcen Sakallığlu'nun akıl sağlının yerinde olup olmadığına dair rapor talep etti.