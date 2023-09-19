150 yıllık tarihi binayı alevler yuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tescilli tarihi binaların bulunduğu Camikebir Mahallesi'nde iki katlı 150 yıllık ahşap ev alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni tespit edilemeyen yangında, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Eski tarihi Muğla evlerinin bulunduğu dar sokakta çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya hortum çekerek ulaştı. Naci Karaosmanoğlu'na ait çift katlı 150 yıllık binanın ikinci katında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan ahşap binanın çevresinde de eski ahşap evlerin bulunması sebebiyle itfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere sıçramaması için büyük gayret sarf etti. Öte yandan, yanan evin çevresinde bulunan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri bir saat boyunca alevlere müdahale ederken, yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Küle dönen tarihi evde soğutma çalışması başlatıldı. İki katlı 150 yıllık tarihi ahşap Muğla evi kullanılamaz hale geldi.