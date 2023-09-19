Bodrum’da isale hattı kabusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü. Sabah saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki ana isale hattında patlama yaşandı. Yolda dev çukurun oluştuğu patlama sonrası cadde göle döndü, cadde kenarındaki işletmeleri su bastı, park halindeki bir motosiklet ve otomobil zarar gördü. Patlama haberi ile uyanan işletme sahipleri ve çalışanları, bölgeye gelerek iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Hatta giden su, MUSKİ tarafından kesildi. Yol trafiğe kapatılırken onarım çalışmasına başlandı.