  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da motoryat battı! Etrafı bariyerlerle çevrildi

Bodrum'da motoryat battı! Etrafı bariyerlerle çevrildi

Muğla Bodrum'da 19 metre uzunluğundaki motoryat battı. Sulara gömülen motoryatın çevresinde bariyerlerle önlem alındı. Kurtarma çalışması başlatılacağı bildirildi.

İHA
Bodrum’da motoryat battı! Etrafı bariyerlerle çevrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 metrelik motoryat sulara gömüldü. Olayda denizin kirletildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, çevresinde bariyerle önlem alınan motoryat için kurtarma çalışması başlatılacak.

19 metre uzunluğundaki "Doktor Alp" isimli 19 metrelik motoryat, gece saatlerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle battı. Yatın büyük bölümünün suya gömüldüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Motoryatın yetkilisine denizi kirlettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bodrum Liman Başkanlığınca en yakın kıyı tesisi imkanları kullanılarak deniz kirliliğine karşı gerekli bariyer ve yağ emici pedlerle önlem alındı. Ayrıca Liman Başkanlığı koordinasyonunda yetkili kurtarma firmasına kurtarma izni verildiği kaydedildiği ve çalışmaların başlayacağı bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA