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Haberler Muğla Oyuncu Kayaalp hayatını kaybetti

Oyuncu Kayaalp hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Oyuncu Kayaalp hayatını kaybetti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), yaşamını yitirdi. Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyanlar, 112'yi aradı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
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