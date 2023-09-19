Oyuncu Kayaalp hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), yaşamını yitirdi. Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyanlar, 112'yi aradı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.