Zehir tacirine Emniyet ekiplerince baskın

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma kapsamında K.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin motosikleti ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 218 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.