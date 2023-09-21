  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Profesyonel dalgıcın cansız bedeni denizde bulundu

Profesyonel dalgıcın cansız bedeni denizde bulundu

Muğla Marmaris'te dalış yaptıktan sonra kendisine haber alınamayan 52 yaşındaki profesyonel dalgıç Ergün Kaplan'ın cansız bedeni sahil denizde bulundu.

İHA
Profesyonel dalgıcın cansız bedeni denizde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinden edinilen bilgiye göre, profesyonel dalgıç olan Ergün Kaplan, dün Hisarönü açıklarında sandalı ile dalış yapmaya gitti. Akşam saatlerinde geri dönmeyen Kaplan'ın yakınları güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaplan'ı arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde bindiği sandal bulunan Kaplan'ın o bölgede arama çalışmalarına yoğunluk verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Söğüt açıklarında Kaplan'ın cansız bedenine ulaşarak denizden çıkardı. Profesyonel dalgıç Ergün Kaplan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA