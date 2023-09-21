Profesyonel dalgıcın cansız bedeni denizde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinden edinilen bilgiye göre, profesyonel dalgıç olan Ergün Kaplan, dün Hisarönü açıklarında sandalı ile dalış yapmaya gitti. Akşam saatlerinde geri dönmeyen Kaplan'ın yakınları güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaplan'ı arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde bindiği sandal bulunan Kaplan'ın o bölgede arama çalışmalarına yoğunluk verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Söğüt açıklarında Kaplan'ın cansız bedenine ulaşarak denizden çıkardı. Profesyonel dalgıç Ergün Kaplan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.