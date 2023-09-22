Bodrumlu iş insanına dehşeti yaşattılar

Bodrum'da yaşayan iş insanı Ö.D, sosyal medya üzerinden tanıştığı Görkem A.'nın (23) beraberindeki arkadaşı Ayşe U. (26) ile birlikte tabancayla kendisini gasp ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayın, iş insanın villasında olduğu ve Ö.D'nin lüks aracının da çalındığı öğrenildi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. JASAT ekipleri, şüphelilerin izini sürerek Ö.D'nin lüks aracını tespit etti. Araçta yapılan aramada, gasp edilen 12 parça altın kolye, altın broş, inci kolyeler, el yapımı ziynet eşyaları, 30 bin lira ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin tabanca ile tehdit ettikleri iş insanının el ve ayaklarını bağlayarak, İstanbul'a götürmek için otomobile bindirdikleri kaydedildi. İlçede düzenlenen operasyonda otomobil ile kaçmak üzere olan Görkem A. ve Ayşe U. ise yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.