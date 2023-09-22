Muğla’da intihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etmeye çalıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.Ö. (68), oğlu Murat Ö.'nün intihar edeceğine yönelik kendisine mesaj atması üzerine polis merkezine durumu bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu Murat Ö., boş arazide başına tabanca dayamış halde bulundu. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, "Murat, sana çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok kısa konuşalım. Ne yapacaksan ondan sonra yap. Senin için geldim. Lütfen beni geri çevirme" dedi.

HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Müzakere sırasında havaya ateş eden Murat Ö., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu ve son zamanlarda psikolojik bunalımda olduğu öğrenilen Murat Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.