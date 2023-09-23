3 kişiyi yaralayan damada müebbet hapis istendi

Muğla Seydikemer'de 19 Temmuz günü Mustafa S. (29), boşanmak isteyen eşi Merve S. (26), kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S.'yi (71) bıçaklayıp kaçmıştı. Yaralılar hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken kaçan Mustafa S. ise jandarma tarafından yakalanmıştı. Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasını okuyan Mustafa S, "Eşimin ailesi beni hep hor gördü. Olay günü kayınbabam bıçakla geldi. Elinden aldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Savcı, delillerin toplandığını belirtip, Mustafa S.'nin öldürmeye tam teşebbüs suçundan 3 kez müebbet istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.