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Haberler Muğla AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırı şüphelisi adli kontrolle serbest bırakıldı

AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırı şüphelisi adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'da AK Parti İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunarak binanın camlarını kıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırı şüphelisi adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'da 21 Eylül günü saat 21.45 sıralarında Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda saldırı gerçekleşti. Parti binasına taşlı saldırıda bulunan bir şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı. Nokta polisinin ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarının kırıldığı olayda, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı M.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. M.A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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