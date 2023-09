Bodrum’daki infazın sırrı çözüldü

Bodrum'da önceki gün araç içinde işlenen çifte cinayetin arkasındaki sır perdesi aralandı. Akyarlar Mahallesi'nde otel işletmeciliği yapan Galip Ö, mülk sahibiyle 3 yıl süren hukuk mücadelesini kaybedince, avukatı Mehmet Erdal Çam ve kendisini tanıştıran arkadaşı emekli icra müdürü Özcan Çavdar'la görüşmek istedi.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Çavdar ve avukat Çam, Galip Ö.'nün yanına giderek yaşanan süreci anlatmaya başladı. Turgutreis Mahallesi'nde bir kafeteryada buluşan Galip Ö, O.K, avukat Çam ve icra müdürü Çavdar bir şeyler içtikten sonra Galip Ö, yemek yemeleri için Çam ve Çavdar'ı işletmesini yaptığı otele davet etti. Çam, Çavdar ve cinayet zanlısı Galip Ö. aynı araca binerken, Galip Ö.'nün arkadaşı O.K. ise arkadaki araçla onları takip etti. Bir süre sonra Galip Ö. yanında getirdiği silahla önce yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Çavdar'ı kafasına, daha sonra araçtan inerek avukatı Çam'ın kafasından birer el ateş ederek öldürdü. Galip Ö. daha sonra O.K'nin aracına binerek jandarma karakoluna teslim oldu. O.K.'nin ise daha sonra Denizli'ye gittiği tespit edildi. Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri, O.K'.yi gece yaptıkları operasyonla evinden alarak, Bodrum'daki jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Galip Ö. ile O.K, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.