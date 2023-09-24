Motosiklet sürücüsünün yürek burkan sonu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi'nde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.
ARACI KANALA DÜŞTÜ
UĞUR Özgür (43) idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürüklenen motosikletin yaklaşık 70 metre uzaklıktaki bir kanala düştüğü öğrenildi.