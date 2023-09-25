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Haberler Muğla Sezonun ilk çam balı 61 bin liraya satıldı

Sezonun ilk çam balı 61 bin liraya satıldı

OSMAN AKÇA
Sezonun ilk çam balı 61 bin liraya satıldı
Çam balı üretim merkezlerinden biri olan Muğla'da, düzenlenen mezatta sezonun ilk çam balı 61 bin liraya satıldı. Hüseyin ve Nürsel Köseoğlu tarafından üretilen balın geliri, geçtiğimiz aylarda Edirne Keşan'daki elim kazada hayatını kaybeden Köyceğizli arıcı aileye, makine ekipman desteği olarak hediye edildi. Muğla'da bu yılın ilk çam balı için yapılan açık artırma kıran kırana geçti. Yaklaşık 2 kilogramlık bal, 61 bin TL ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit'te kaldı.
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