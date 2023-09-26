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Haberler Muğla Babanın vasiyeti yerine geldi

Babanın vasiyeti yerine geldi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Kızılcayıkık İlkokulu’nda hayırsever bir vatandaşın vasiyeti sonrasında yapılan tadilat işlerinin ardından öğrenciler okullarına kavuştu. Onarım için harcanan maliyetin 800 bin TL’yi geçtiği öğrenildi. Yapılan işin ardından okul bahçesinde yemekli mevlid-i şerif okutuldu.

İHA
Babanın vasiyeti yerine geldi

Kızılcayıkık Mahallesi'nde tadilat bekleyen, çatısından su sızdıran okul, hayırsever bir ailenin vasiyeti sayesinde yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden merhum Yusuf İlyas Menteşe, hayattayken son hayali olan bu okulun onarılmasını evlatlarına vasiyet etmişti.

Hayatını kaybeden Menteşe'nin evlatları babalarının son vasiyetini yerine getirdi. Okulun tamirat ve onarım işleri tamamlandı.

Onarım için harcanan maliyetin 800 bin TL'yi geçtiği öğrenildi. Yapılan işin ardından okul bahçesinde yemekli mevlid-i şerif okutuldu.

Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Aydın'ın da katılım göstererek hayırsever aileye teşekkür ettikleri öğrenildi.

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