Tatlı kavgasında 2 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lokantada yemek alma kavgasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kavga, 23 Eylül Cumartesi günü Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir lokantada öğle saatlerinde meydana geldi. İnşaat işçileri, aldıkları tatlıyı yemekleri bitince değiştirmek istediklerini belirtti. Lokanta çalışanları hijyen gerekçesi ile tatlıyı değiştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine tartışma başladı ve kavgaya döndü. Çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2 kişi tutuklanırken, 4'üne ev hapsi verildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavileri devam eden 3 şüpheli de tedavileri tamamlanınca adliyeye sevk edilecek.