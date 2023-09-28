Babalarının vasiyetini yerine getirdiler

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde tadilat bekleyen, çatısından su sızdıran Kızılcayıkık İlkokulu, hayırsever bir ailenin vasiyeti sayesinde yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden merhum Yusuf İlyas Menteşe, hayattayken okulun onarılmasını evlatlarına vasiyet etmişti.

Menteşe'nin evlatları babalarının son vasiyetini yerine getirdi. Okulun tamirat ve onarım işleri tamamlanırken, yapılan işin ardından okul bahçesinde yemekli mevlid-i şerif okutuldu. Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Aydın'ın da katılım göstererek hayırsever aileye teşekkür etti.