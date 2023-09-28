Genç kız motosiklet kurbanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan genç kız, başka bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Fethiye'de M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Muğla'da meydana gelen kazanın üzerine çevredekiler yardıma koştu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kılıçaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü ise ağır yaralandı, Hastaneye kaldırılan M.O.'nun durumu ise ciddiyetini koruyor.