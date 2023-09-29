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Haberler Muğla Balığa çıkan emekli ambulans şoförü ölü bulundu

Balığa çıkan emekli ambulans şoförü ölü bulundu

Muğla'nın Ula İlçesi Gökçe sahilinden balığa çıkan ve kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki emekli ambulans şoförü Mehmet Aşkın, 24 saatlik arama çalışmasının ardından ölü bulundu.

İHA
Balığa çıkan emekli ambulans şoförü ölü bulundu

Perşembe günü sabah saatlerinde Ula Gökçe sahilinden balık avına çıkan ve akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan Mehmet Aşkın'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan arama çalışması Cuma günü de devam etti.

Mehmet Aşkın'ın cansız bedeni, yine Ula Gökçe sahilinde ölü bulundu. Aşkın'ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince Akyaka'ya getirildi. Mehmet Aşkın'ın cansız bedeni kati ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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