Arıza yapan tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen 20 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye Katrancı koyu önlerinde içinde 6 kişi bulunan ve 20 metre uzunluğundaki tekne makine bölümünde arıza yaşandı ve sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-5 (can kurtarma) botuna yedeklenerek özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. Muğla'da yaşanan bu olayın ardından tekne bir süre kullanılmayacak.