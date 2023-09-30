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Haberler Muğla Saatlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp motosikletliden kötü haber

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp motosikletliden kötü haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp olarak aranan 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cem Hepdeniz, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yakınlarının dün akşam saatlerinde polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

DHA
Saatlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp motosikletliden kötü haber

Muğla Marmaris'in Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 kara yolu 2'nci kilometresi Menteşe-Marmaris istikametinde, yolun sağındaki uçurumda, sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği Cem Hepdeniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu arada, motosikletiyle uçuruma yuvarlandığı belirlenen Hepdeniz'den haber alınamayan yakınlarının dün akşam saatlerinde polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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