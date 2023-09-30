Savaştan kaçmıştı maganda kurbanı oldu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Palchik ailesinin küçük oğlu, yorgun mermiyle ayağından yaralandı. Kurşun, çatıdan girerek, duvardan sekip çocuk odasında yatmakta olan Mikhail Palchik'in (9) ayağına isabet etti. Acıyla çığlık atan çocuğun yardımına babası Sergey Palchik (39) koştu. Palchik, "Savaşın olduğu bir ülkeden geldik. İşgal altındaki Kiev'den ayrılmak çok zordu. Güvenli bir ülkeye geldiğimizi düşündük ama kötü bir olay yaşadık" dedi.