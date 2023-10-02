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Haberler Muğla İş yeri araçlarla birlikte küle döndü

İş yeri araçlarla birlikte küle döndü

OSMAN AKÇA
İş yeri araçlarla birlikte küle döndü
Milas-Bodrum yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iş yeri içeride bulunan araçlarla birlikte yandı. Maddi hasarın milyarlarla ifade edildiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Milas sınırları içerisinde yer alan Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği iş yeri içerisindeki kiralık araçlar da kullanılamaz hale geldi.
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