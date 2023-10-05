Katil kocalar hesap veriyor

'KARIM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ'

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan kadının "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanan kocası, aylar sonra savunma yaptı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Özgür Çet, öldürülen Sevim Çet'in annesi Emine ve babası Mehmet Kaçar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay günü 15 yıllık eşi Sevim Çet ile kavga ettiklerini, itişme sırasında elinde bıçak olan karısını ittirdiğini anlatan Özgür Çet, "Yüzüstü düşen karımı kaldırdığımda bıçağın vücuduna saplandığını gördüm. Bıçağı çektiğimde karım ölmüştü.

Ne yapacağımı bilemedim. Gece de sanayide plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerindeydi. Onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak ormanlık alana bıraktım" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

MUĞLA'DA yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 3 çocuk annesi Figen Çoban cinayetinin de ikinci duruşmasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Çoban'ın eşi M.E.A.Ç'nin akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp'a sevkine ve 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verildi. Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

İLK duruşmada koruma altına tutulan Çoban ailesinin 6 ve 9 yaşlarındaki çocukları da pedagog eşliğinde mahkemeye ifade vermişti. Her iki çocuk annelerinin yanarken gördüklerini ancak o gün başka olayları hatırlamadıklarını söylemişti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti Figen Çoban'ın eşi M.E.A.Ç ile kayınbiraderi S.Ç.'nin tutuklu hallerinin devamına, kayınvalide H.Ç.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti. Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verilen duruşma 19 Aralık Salı günü saat 14.00'e ertelendi.

FARE ZEHRİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nadia Noorı'nın (30) cesedi, 12 Ekim 2022'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.

Ön otopside de kadının fare zehriyle öldüğü tespit edilmiş, Sabour Sakhızadeh emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası yemeğine fare zehri koyarak kadını öldürdüğünü itiraf etmiş ancak ilk duruşmada ifadesini değiştirerek kadının intihar ettiğini öne sürmüştü. Sakhizadeh, "kadına karşı öldürme" suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.