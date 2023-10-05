Öğrencilerden alev savaşçılarına anlamlı mektup

uğla'da ilköğretim okulu öğrencileri orman yangınlarına müdahale eden pilotlara ve orman şeflerine yazdıkları teşekkür mektubunu okuyup, plaket sundu. Marmaris Evren Paşa İlköğretim okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, Hisarönü Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Öğrenciler burada yangın helikopteri pilotu Mehmet Aktoz'dan, 'yangınlara nasıl müdahale edilir, pilot olmak için neler yapılır, başlarına gelen olaylar nelerdir?' gibi sorular sorarak bilgiler aldı. Öğrenciler, ayrıca alev savaşçılarına yazdıkları teşekkür mektubunu okudu ve teşekkürlerini iletti. Öğrenciler, çizdikleri resimler, yazdıkları mektuplar ve kendi elleri ile hazırladıkları plaketi Orman Şefi ve yangın söndürme helikopter pilotuna takdim etti.