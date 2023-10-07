Muğla’nın sessiz sultanları dünya ikincisi oldu

4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'na milli takım kamplarında hazırlanan işitme sporcular, ilk defa katıldıkları şampiyonada rakiplerini tek tek geçerek finale yükseldi. Kadın Milli Takımı, yarı finalde Polonya'yı 2-1 yenerek ilk kez yükseldiği finalde ABD'ye 3-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

'ONUR VE GURUR VERİCİ'

Muğla'da futbol başta olmak üzere çeşitli spor branşları ile hayata tutunan işitme engelli kızlar, bir araya gelerek bu yılın başında 'Sessizler Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüp Başkanı Devlet Sporcusu Ayşenur Çankaya önderliğinde kurulan kulüp, kısa sürede büyük yol katetti. Kulüp olarak sponsorları olmayan kendi imkanlarıyla ekipmanlarını tamamlayan kızlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteğiyle çalışmalarını sürdürdü. Kısa sürede adından söz ettiren kulübe, Türkiye'nin çeşitli illerinden lisanslı işitme engelli kızlar da katıldı. Milli takım oyuncusu ve Muğla Sessizler Spor Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, milli takım kafilesindeki 19 futbolcunun 15'inin Muğla Sessizler Kulübü lisanslı sporcusu olduğunu söyledi. Finale çıktıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Çankaya, "Ülkemizin bayrağını burada dalgalandırmak ve ay-yıldızlı formayla ter dökmek onur verici. Bir gurur verici durum ise 19 kişilik kafilede Muğla Sessizler Spor Kulübünün lisanslı 15 sporcusu Muğla'mızı temsil ediyor. Milli Takım ilk 11'inde Muğla'dan 10 sporcumuz mücadele ediyor." diye konuştu.

Muğla'da adı bile duyulmayan, birçok sıkıntı çekmelerine rağmen bir türlü gündeme gelmeyen işitme engelli kadın sporcuların milli takımda çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıktı. Milli takımın 19 kişilik kafilesinde Muğla'dan 15 lisanslı sporcu olduğu belirtildi.

MUĞLA'NIN 15 SULTANI

Kafilede bulunan Muğla Sessizler Spor Kulübü lisanslı 15 sporcunun isimleri şöyle Ayşenur Çankaya, Özlem Aktaş, Kardelen Duran, İrem Fatma Kara, Havane Dilbe, Berfin Demir, Zeynep Erdoğan, Berna Çekiç, Büşra Doğruyol, Müslime Develi, Bahar Yalçın, Raziye Yeşilyurt, Merve Örücü, Sevdenur Semiz ve Ecrin Köse.

DESTEK BEKLİYORLAR

İlk genel kurulun ardından kulübe yer bulunması, maçlar için gelecek sporculara konaklama imkanları ve iaşe konularında çalışmalara başladı... Dünya Kupası dönüşü Düzenli beslenme, işitme engellilerin bir arada bulunabileceği bir mekan arayışı, sporcuların barınması gibi konularda da destek arayışlarını sürdürecek olan kulüp, vatandaşların paydaş ve destek olmasını bekliyor.

ÖZEL HABER