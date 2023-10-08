Ortaca’da askıda bisiklet şenliği

Muğla'da askıda bisiklet şenliği düzenlendi. Ortaca Belediyesi ve Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğin amacı ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak, çocukların mutluluklarına tanık olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri adına, güvenli sürüş yapmalarını sağlamayı da hedefliyorlar.

BİN 157 ADET DAĞITILDI

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Askıda Bisiklet şenliğine katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Askıda bisiklet şenliğimizi 4'üncüsünü düzenliyoruz. Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile beraber 4 yıldan beri Valiliğimizin ve Kaymakamlığımızın destekleriyle dağıttığımız bisiklet sayısı Bin 96 adettir. Bugün de dağıtacağımız 61 bisiklet ile beraber toplamda Bin 157 bisiklet dağıtmış olacağız" dedi.

'GELECEGİN TEMİNATISINIZ'

ORTACA Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 4 yıldır devam eden bu festival çerçevesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Başkan Uzundemir, "Sevgili gençler ve kıymetli çocuklar, öncelikle ebeveynlerinizin sözünden çıkmadan, öğretmenlerinizin verdiği ödevleri yapmanız ve akıllı cihaz kullanımlarını azaltmanız en büyük temennim. Sizlerden ricam bisikletleriniz ile trafik kurallarına uyarak güvenli şekilde sürüş sağlamanız. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun, şenliğimize katılan tüm herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.