Bodrum’da turist bereketi: 4 bin 207 yolcuyla geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Dev gemi, büyüklüğü ile dikkat çekti. 5 bin 510 yolcu kapasiteli dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 4 bin 207 yolcu, 1610 personel bulunuyor.